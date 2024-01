Ajax breekt contract met Adidas open en verlengt tot 2031

Ajax meldt vol trots dat het daarmee het langstlopende kledingsponsorschap van de Eredivisie is en een van de langstlopende partnerships van het Europese voetbal. De Amsterdammers wijzen erop dat de inkomsten uit merchandise de afgelopen jaren flink zijn gegroeid. In het seizoen 2022/23 ging het om een bedrag van 36 miljoen euro. Flink meer dan bijvoorbeeld Feyenoord (ruim 12 miljoen euro) en PSV (bijna 8 miljoen euro).

Commercieel

De totale commerciële inkomsten bedroegen vorige jaar ruim 95 miljoen euro. Dat is nog exclusief TV geld, seizoenkaarten en losse ticketverkoop. Als je deze commerciële inkomsten erbij optelt komt Ajax op totaal uit op 146 miljoen aan commerciële inkomsten.

Menno Geelen, commercieel directeur Ajax is blij met de contractverlenging met Adidas: „Niet alleen in het aantal teams is de samenwerking met adidas over de jaren uitgebreid; op alle vlakken is ons partnerships gegroeid. Wat voor mij de samenwerking ook bijzonder maakt, is dat Adidas áltijd achter ons staat. Niet alleen bij het Europese succes of de twee reeksen van meerdere landstitels op een rij, maar ook in de jaren dat het minder ging. Dat ze ook nu vertrouwen houden in ons partnership en voor geruime tijd verlengen is tekenend.”