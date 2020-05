De ’Smulders Sisters’ dromen van olympische deelname

Merel (l.) en Laura Smulders voelen zich helemaal thuis in Wijchen. „Wij kunnen heel goed ruzie maken, maar daarna is het ook klaar.” Ⓒ Sjef Prins

WIJCHEN - De BMX-zusjes Laura (26) en Merel (22) Smulders dromen er van om samen te schitteren op de Zomerspelen van Tokio, die verplaatst zijn naar 2021. De coronacrisis komt wat dat betreft niet heel slecht uit voor het duo, vooral omdat Merel daardoor extra tijd heeft om zich te kwalificeren. Tijdens een gesprek in woonplaats Wijchen blijkt in alles dat de Smulders Sisters onafscheidelijk zijn, anderzijds dat de meningen over bepaalde zaken verschillen. Zoals de manier waarop goud en zilver verdeeld wordt, mocht die situatie zich in Tokio voordoen.