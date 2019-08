’Het zat er de hele wedstrijd niet in voor volleybalsters Oranje’

De twee toplanden streden in een rechtstreeks duel om een olympisch startbewijs. Italië, de nummer 2 van het afgelopen WK, overklaste de ploeg van bondscoach Jamie Morrison. „Ik vond Italië veel sterker. Wij hebben echt niet goed gespeeld”, zei De Kruijf bij de NOS. „Zij hebben de hele wedstrijd gedomineerd, alleen in de derde set kwamen we in de buurt. Maar het heeft er de hele wedstrijd niet ingezeten. We vochten vooral tegen onszelf. Blokkerend en verdedigend was het niet goed, aanvallend kwamen we er niet doorheen.”

De Kruijf werd met Nederland vierde op de Spelen van Rio 2016. Op het WK van vorig jaar, waar Oranje ook vierde werd, ontbrak ze door een blessure.