Winterspelen 2022 eveneens onder strikte coronaregels

„De pandemie is zeker nog niet voorbij. Ik wil de atleten daarom geruststellen dat we er alles aan zullen doen om de Olympische Winterspelen veilig te organiseren voor iedereen”, zo zei voorzitter Thomas Bach. „Net zoals in Tokio zullen er strikte coronamaatregelen gelden. We werken samen met de Chinese gezondheidsinstanties om ervoor te zorgen dat ook deze Spelen zo goed verlopen.”

Bij de Zomerspelen in Tokio hadden de sporters te maken met heel wat restricties. Zo moesten ze zich dagelijks laten testen op het coronavirus en hadden ze weinig bewegingsvrijheid. Wie positief testte, moest voor tien dagen een quarantainehotel in. Vrijwel alle sportevenementen in Japan werden zonder publiek afgewerkt. China heeft vooralsnog weinig losgelaten over de aanpak.

Samen voor een gedeelde toekomst

In Peking werd vrijdag ook de slogan voor het evenement onthuld. „Samen voor een gedeelde toekomst.” „Dit is een sterke slogan die vertrouwen en vastberadenheid uitstraalt. Hij staat symbool voor de kracht van de Spelen om als gemeenschap wereldwijde uitdagingen aan te gaan”, verklaarde Jiang Xiaoyu de vice-voorzitter van het organisatiecomité.

De Winterspelen vinden komend jaar plaats van 4 tot en met 20 februari. Mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen om de Spelen in China te boycotten, omdat mensenrechten daar geschonden zouden worden. Het gaat dan met name om de onderdrukking van de Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde in het voorjaar met bondgenoten te willen praten over een mogelijke boycot. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vindt een boycot niet de juiste manier om aandacht te vragen voor problemen. Het Amerikaans olympisch comité ziet een boycot ook niet zitten.