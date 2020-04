Beckham: ’Ronaldo is niet van het niveau van Messi’

Het is de eeuwige huiskamerdiscussie van het voetbal: wie is er beter, Messi of Ronaldo? Het duo domineert al jaren het hedendaagse voetbal. Beckham, al een tijd gestopt met voetballen en momenteel eigenaar van de MLS-club Inter Miami CF, vindt de Argentijn net iets beter, zo laat hij weten aan het Argentijnse medium Telam. „Messi is een klasse apart. Er is geen voetballer zo goed als hij. Messi is uniek.”

Beckham heeft ook lovende woorden over voor Ronaldo, maar de voormalig Galactico vindt Messi toch net iets beter. „Hij (Messi, red.) en Ronaldo steken boven de rest uit. Toch is Ronaldo niet van het niveau van Messi.”

De 115-voudig Engelse international gaat verder: „Zij hebben een aantal overeenkomsten, zowel qua techniek als talent. Het is prachtig voor het voetbal dat deze twee spelers op hetzelfde moment actief zijn, maar Messi is gewoon de beste speler van de wereld.”