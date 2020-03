’Amerikaanse atleten moeten doorgaan met trainen’

Wel moeten ze alle voorzorgsmaatregelen die van kracht zijn vanwege het coronavirus in acht nemen.

Er zijn veel kwalificatie-evenementen afgelast of uitgesteld, aldus CEO Sarah Hirshland van het comité. Ze maakte bekend dat de organisatie hard aan het werk is om die evenementen in de aanloop naar de Olympische Spelen alsnog te plannen.

Het is nog niet bekend of de Spelen van Tokio 2020, die op 24 juli moeten beginnen, kunnen doorgaan. In meerdere landen klinkt al de roep om de Spelen uit te stellen.