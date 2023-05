Premium Het beste van De Telegraaf

De andere passie van: de snelste man van het koninkrijk Churandy Martina schittert ook op de golfbaan: ’Ik krijg er een kick van’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Churandy Martina is geconcentreerd aan het putten op de Edense Golfclub Papendal. De befaamde atleet van de Antillen is in korte tijd erg goed geworden als golfer. „Als het je te pakken krijgt, laat het je niet meer los.” Ⓒ René Bouwman

De meeste atleten storten zich vol overgave op hun topsportcarrière, maar waar houden ze zich nog meer mee bezig? In de rubriek ’De andere passie van’ zoomen we hier op in. Vandaag vertelt sprinter Churandy Martina over zijn liefde voor golf, de sport waarin hij na zijn atletiekloopbaan eigenlijk ook wel wil doorstoten naar de top. Positief denken heeft hem als atleet ook al heel ver gebracht.