Individuele gesprekken richting cruciale topper Van de Looi rekent op ’volwassen’ spelers bij Jong Oranje

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Bondscoach Erwin van de Looi staat met Jong Oranje voor een belangrijk duel met Jong Zwitserland. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Bondscoach Erwin van de Looi loodste de vorige generatie van Jong Oranje naar de halve finales op de eindronde van het EK. Vanavond zal de nieuwe lichting in De Adelaarshorst in Deventer van Zwitserland moeten winnen om zicht te houden op rechtstreekse kwalificatie voor de eindronde van het toernooi in Roemenië en Georgië in 2023.