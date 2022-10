Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dode na onrust in Argentijns voetbalstadion

05:26 uur Bij onrust in een voetbalstadion in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is donderdag één persoon om het leven gekomen. De autoriteiten melden dat het slachtoffer, een 57-jarige man, is overleden aan een hartaanval. Volgens onbevestigde berichten zouden er ook gewonden zijn.

De wedstrijd tussen de clubs Gimnasia en Boca Juniors werd al na 9 minuten stilgelegd wegens rellen binnen en buiten het stadion.

Op beelden op sociale media is te zien dat honderden mensen op het veld staan. Ook zou er traangas zijn gebruikt wegens ongeregeldheden bij de ingang van het stadion. Op tv-beelden is te zien hoe spelers hun kleding voor hun gezicht houden.