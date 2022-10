Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Forse boete Manchester City voor kampioensfeest met fans op veld

17.49 uur: De Engelse voetbalclub Manchester City moet een boete van 260.000 pond betalen, omdat supporters na de slotwedstrijd van vorig seizoen tegen Aston Villa het veld op kwamen. De fans vierden dat City opnieuw kampioen van de Premier League was geworden. Sommige fans vielen doelman Robin Olsen van Aston Villa aan. De politie verrichtte enkele aanhoudingen.

De ploeg van trainer Pep Guardiola kwam in eigen stadion met 2-0 achter te staan, maar trok de wedstrijd in het laatste kwartier alsnog naar zich toe: 3-2. City behield daardoor de voorsprong van 1 punt op Liverpool, dat als tweede eindigde in de Premier League. De grasmat van het Etihad-stadion in Manchester stroomde na afloop vol met feestende supporters. Het is ook in Engeland echter verboden om het veld te betreden.

De boete voor City bedraagt 260.000 pond, omgerekend bijna 300.000 euro. Vorige week kreeg Everton al een boete van 300.000 pond (340.000 euro) omdat supporters eind vorig seizoen in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Crystal Palace tot twee keer toe het veld op kwamen; eerst na het winnende doelpunt van Dominic Calvert-Lewin in de 85e minuut en na het laatste fluitsignaal stroomde het gras helemaal vol. De fans vierden dat Everton zich had gehandhaafd in de Premier League.

Handballer Smit voorlopig niet in Oranje door knieblessure

17.03 uur: Handballer Alec Smit kan voorlopig niet in actie komen voor Oranje. De 23-jarige speler van de Deense club SønderjyskE heeft een ernstige knieblessure opgelopen en is lang uit de roulatie. Voor de interlands met België en Griekenland van volgende week is Rob Schmeits opgeroepen als vervanger.

Smit debuteerde op het EK begin dit jaar namens Oranje op een eindtoernooi. In Boedapest eindigden de handballers als tiende.

Sierra blijft Vollering voor in eerste etappe Ronde van Romandië

16.41 uur: Arlenis Sierra heeft de eerste etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De Cubaanse renster van Movistar versloeg na 134,4 kilometer in Lausanne de Duitse Liane Lippert en Demi Vollering in de sprint van een uitgedund peloton.

Annemiek van Vleuten, die voor het eerst sinds haar wereldtitel in Wollongong in de regenboogtrui reed, finishte als negentiende. Ze reed in de finale van de rit met name in dienst van haar Cubaanse ploeggenote. Sierra is de eerste leider in het klassement, met 4 seconden voorsprong op Lippert en 6 seconden op Vollering.

Het is de eerste editie van de Ronde van Romandië voor de wielrensters. Na de heuveletappe van vrijdag volgt zaterdag een rit met aankomst bergop in Thyon 2000. Zondag is de afsluitende etappe met na een heuvelachtig begin een nagenoeg vlakke finale.

Klopp wil dat slecht begonnen Liverpool weer onvoorspelbaar wordt

15.36 uur: Trainer Jürgen Klopp heeft in aanloop naar het topduel met Arsenal van zondag benadrukt dat Liverpool weer onvoorspelbaar moet worden om beter te gaan presteren. „Teams weten nu hoe ze tegen ons moeten spelen als we niet op ons best zijn. We moeten in verschillende systemen kunnen spelen en de beste oplossing vinden voor onze volgende tegenstander en voor onszelf.”

In het Champions League-duel met Rangers FC (2-0) speelde Liverpool dinsdag met vier aanvallers. „Het gaat er vooral om hoe wij spelen en met welke intensiteit we dat doen”, zei Klopp, die van mening is dat wisselende systemen het een tegenstander moeilijker kunnen maken.

Na de Europese zege is het met name in de Premier League tegenvallend presterende Liverpool er nog niet bovenop, aldus Klopp. „We zijn nog steeds op zoek en moeten dit over een langere periode laten zien.”

Waar nummer 9 Liverpool met twee overwinningen in zeven wedstrijden slecht begon aan de nieuwe competitie, geldt het tegenovergestelde voor koploper Arsenal. De club uit Londen, die zondag in eigen stadion speelt, won zeven van de eerste acht duels.

Klopp was lovend over zijn collega Mikel Arteta, manager van Arsenal. „Hij heeft al mijn respect. Het is echt heel, heel knap van Mikel. Hij heeft een jong, aantrekkelijk team dat het heel goed doet.”

Messi niet met PSG naar Reims wegens kuitklachten

14.37 uur: Lionel Messi reist niet met Paris Saint-Germain mee voor de uitwedstrijd tegen Reims. De Argentijnse aanvaller van de koploper van Frankrijk heeft last van een kuitblessure.

De 35-jarige Messi werd woensdag vroegtijdig naar de kant gehaald in het duel met Benfica in de Champions League. Volgens zijn trainer Christophe Galtier was dat omdat Messi vermoeid was.

Mogelijk ontbreekt ook Kylian Mbappé tegen Reims. De sterspeler uit Frankrijk heeft vrijdag binnen getraind, aldus PSG.

Dinsdag komt PSG weer in actie tegen Benfica.

Hekkensluiter Nottingham Forest verlengt contract trainer Cooper

13.32 uur: De Engelse voetbalclub Nottingham Forest heeft het contract van trainer Steve Cooper opengebroken en verlengd. De verlenging is opvallend, aangezien het dit seizoen moeizaam loopt bij Forest. De ploeg staat met 4 punten uit acht wedstrijden op de laatste plaats in de Premier League.

De 42-jarige coach tekende een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2025 bij de hekkensluiter. Hij heeft Forest sinds september 2021 onder zijn hoede. In zijn eerste seizoen loodste hij zijn ploeg naar de vierde plaats in het Championship, waarna de club via de play-offs voor het eerst sinds 1998 naar het hoogste niveau promoveerde.

Bayern zonder Müller in topper tegen Dortmund

13.10 uur: Bayern München kan zaterdag (18.30 uur) tegen Borussia Dortmund niet beschikken over Thomas Müller. De aanvallende middenvelder is nog niet volledig hersteld na een coronabesmetting, zo zei zijn coach Julian Nagelsmann. Het meedoen van Joshua Kimmich is nog twijfelachtig.

„Beiden hebben geen corona meer, maar Thomas heeft nog steeds wat symptomen en zit daarom niet bij de selectie. Het is te vroeg voor hem om met ons mee af te reizen, want hij is niet 100 procent”, aldus Nagelsmann. „Joshua voelt niks meer en zijn waarden zijn hoog. We wachten de laatste training af en kijken wat verstandig is na vijf dagen. Ik neem aan dat hij met ons mee gaat.”

Kingsley Coman kan weer meedoen bij Bayern, dat dinsdag in de Champions League met 5-0 wist te winnen van Viktoria Pilsen. „Hij is fit en heeft alle testen doorstaan. Hij is geen kandidaat om te beginnen, maar hij kan 30 of 40 minuten spelen”, zei de trainer.

Bayern staat derde in de Bundesliga, Dortmund vierde. Beide ploegen hebben 15 punten, 2 minder dan Union Berlin en Freiburg.

RB Leipzig breekt met technisch directeur om verschil van inzicht

12:58 uur RB Leipzig heeft de samenwerking met technisch directeur Christopher Vivell verbroken, wegens een verschil van inzicht. De 35-jarige Vivell was sinds de zomer van 2020 werkzaam bij de nummer 11 van de Bundesliga.

Voor zijn periode bij Leipzig werkte Vivell bij Red Bull Salzburg uit Oostenrijk.

RB Leipzig staat derde in groep F van de Champions League, met 3 punten na drie duels.

Portugees Neto mist WK voetbal wegens enkeloperatie

12:09 uur Portugal moet het op het WK voetbal stellen zonder Pedro Neto. De aanvaller moet een enkelblessure ondergaan, zo meldt zijn club Wolverhampton Wanderers.

De 22-jarige Neto viel afgelopen weekend geblesseerd uit in het duel met West Ham United. Hij werd al halverwege de eerste helft gewisseld.

Neto speelde pas drie interlands voor Portugal. Hij miste vorig jaar het EK door een knieblessure. Portugal is op het WK in Qatar ingedeeld in groep H, met Ghana (24 november), Uruguay (28 november) en Zuid-Korea (2 december).

De Wolves zijn slecht aan het seizoen begonnen en hebben pas 6 punten na acht duels.

Amerikaanse triatlete Sodaro wint bij debuut meteen WK Ironman

10:46 uur De Amerikaanse Chelsea Sodaro heeft op Hawaï bij haar debuut gelijk de wereldtitel Ironman gepakt. De 33-jarige triatlete was de eerste in vijftien jaar die dat bij haar eerste poging lukte. Na 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen finishte Sodaro op Hawaï na 8 uur, 33 minuten en 46 seconden.

De Britse Lucy Charles-Barclay finishte bijna 8 minuten later op gepaste afstand van de winnares. De derde plaats ging naar de Duitse Anne Haug, die in 2019 het laatste WK op Hawaï had gewonnen. Latere edities werden vanwege de coronapandemie uitgesteld of geschrapt.

„Ik ben de eerste moeder die het WK Ironman kan winnen”, zei Sodaro. „Dit is echt ongelofelijk, maar het mooiste cadeau bij de finish is mijn achttien maanden oude dochtertje.” De Amerikaanse legde in juni in Hamburg haar eerste Ironman af nadat ze was bevallen van haar dochter.

Er deden geen Nederlandse vrouwen mee aan het wereldkampioenschap.

Debutant Verhorstert uitgeschakeld door titelhouder op WK judo

09:18 uur Judoka Ivo Verhorstert is op de WK in Tasjkent al na één wedstrijd uitgeschakeld. De 21-jarige debutant verloor in de klasse tot 66 kilogram van de Japanse titelhouder Joshiro Maruyama, tweevoudig wereldkampioen.

Na zo’n 2 minuten werd Verhorstert door de Japanner op zijn rug geworpen: ippon. Verhorstert is de nummer 31 van de wereld, Maruyama staat drie plekken hoger op de mondiale ranglijst. Maruyama werd in 2019 en 2021 wereldkampioen in de klasse tot 66 kilogram: vorig jaar in Boedapest en drie jaar geleden in Tokio.

Verhorstert is de enige Nederlandse judoka die vrijdag in actie kwam in Oezbekistan. De WK judo zijn donderdag begonnen.