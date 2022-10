Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Amerikaanse triatlete Sodaro wint bij debuut meteen WK Ironman

10:46 uur De Amerikaanse Chelsea Sodaro heeft op Hawaï bij haar debuut gelijk de wereldtitel Ironman gepakt. De 33-jarige triatlete was de eerste in vijftien jaar die dat bij haar eerste poging lukte. Na 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen finishte Sodaro op Hawaï na 8 uur, 33 minuten en 46 seconden.

De Britse Lucy Charles-Barclay finishte bijna 8 minuten later op gepaste afstand van de winnares. De derde plaats ging naar de Duitse Anne Haug, die in 2019 het laatste WK op Hawaï had gewonnen. Latere edities werden vanwege de coronapandemie uitgesteld of geschrapt.

„Ik ben de eerste moeder die het WK Ironman kan winnen”, zei Sodaro. „Dit is echt ongelofelijk, maar het mooiste cadeau bij de finish is mijn achttien maanden oude dochtertje.” De Amerikaanse legde in juni in Hamburg haar eerste Ironman af nadat ze was bevallen van haar dochter.

Er deden geen Nederlandse vrouwen mee aan het wereldkampioenschap.

Debutant Verhorstert uitgeschakeld door titelhouder op WK judo

09:18 uur Judoka Ivo Verhorstert is op de WK in Tasjkent al na één wedstrijd uitgeschakeld. De 21-jarige debutant verloor in de klasse tot 66 kilogram van de Japanse titelhouder Joshiro Maruyama, tweevoudig wereldkampioen.

Na zo’n 2 minuten werd Verhorstert door de Japanner op zijn rug geworpen: ippon. Verhorstert is de nummer 31 van de wereld, Maruyama staat drie plekken hoger op de mondiale ranglijst. Maruyama werd in 2019 en 2021 wereldkampioen in de klasse tot 66 kilogram: vorig jaar in Boedapest en drie jaar geleden in Tokio.

Verhorstert is de enige Nederlandse judoka die vrijdag in actie kwam in Oezbekistan. De WK judo zijn donderdag begonnen.