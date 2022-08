Feyenoord is gewaarschuwd: Lazio wint van De Vrij en Dumfries

Felipe Anderson zette de club uit Rome vlak voor rust op voorsprong. Kort na de hervatting maakte Lautaro Martínez gelijk, op aangeven van Denzel Dumfries. Een kwartier voor tijd kwamen de Romeinen opnieuw op voorsprong, nu dankzij Luis Alberto. Door Pedro werd het zelfs 3-1.

Stefan de Vrij en Dumfries waren basisspelers bij Inter. Dumfries werd halverwege de tweede helft vervangen.

Lazio kwam eerder op de dag bij de loting als tegenstander uit de bus voor Feyenoord. De andere twee clubs in de groep zijn FC Midtjylland uit Denemarken en het Oostenrijkse Sturm Graz.

Freiburg nipt langs Bochum

SC Freiburg staat in elk geval voor even naast Bayern München aan de kop van de ranglijst in de Bundesliga. De formatie won vrijdagavond op eigen veld met 1-0 van VfL Bochum. Bochum heeft na vier duels nog geen punt, Freiburg heeft er net als landskampioen Bayern al 9.

Nederlands international Mark Flekken stond in het doel bij Freiburg, waar ook oud-PSV'er Ritsu Doan een plaats in de basis had.

Vincenzo Grifo opende vlak na rust de score namens Freiburg. Hij miste in eerste instantie een strafschop, maar scoorde in de rebound.

Bayern München speelt zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach en kan dan weer uitlopen.

Club Brugge na derde zege op rij aan kop in België

Club Brugge heeft zich aan kop van de Belgische voetbalcompetitie genesteld. De landskampioen boekte bij Charleroi na een vroege achterstand de derde zege op rij: 1-3. De Spanjaard Ferran Jutglà, overgekomen van FC Barcelona, maakte twee doelpunten.

Bjorn Meijer werd in de slotfase gewisseld door trainer Carl Hoefkens, Ruud Vormer ontbrak opnieuw in de selectie van Club Brugge. Aanvaller Noa Lang kon vanwege een enkelblessure niet meedoen. Volgens Belgische media staat de Oranje-international vier tot zes weken aan de kant. Lang wil voor het sluiten van de transfermarkt, halverwege volgende week, Club Brugge graag verruilen voor een andere club. Een transfer lijkt echter ver weg nu de oud-Ajacied geblesseerd is.

Club Brugge heeft na zes wedstrijden 13 punten, 1 punt meer dan Racing Genk (vijf duels) en Antwerp FC. Die ploeg van trainer Mark van Bommel speelde pas vier wedstrijden. Antwerp neemt het zondag op tegen AA Gent.