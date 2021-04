Herboren Mark Cavendish pakt weer ritzege, maar: ’Als Fabio Jakobsen meesprint, wint hij’

Tijdens de langste rit van de ronde (bijna 213 kilometer) werd het wedstrijdbeeld gekleurd door Nicola Venchiarutti, Iker Ballarin, Umberto Poli en Alfredo Castillo. Maar het jagende peloton wist de vluchtersgroep toch kilometers voor de meet bij te halen.

En dus kwam het weer aan op een massasprint. Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) lijkt zijn benen helemaal teruggevonden te hebben, want hij won de spurt met overmacht, voor Philipsen.

Generatiegenoot André Greipel werd goed gelanceerd door zijn ploeggenoten van Israël Start-Up Nation, maar toen de Duitser zelf aanging, zat Cavendish er al snel met meer snelheid naast. Greipel eindigde als vijfde.

Cavendish verstevigde met de tweede zege ook zijn leidende positie in het algemeen klassement. Arvid de Kleijn, die als zevende finishte, staat derde op 10 seconden achter Cavendish en Philipsen.

Jakobsen

De Brit was blij met zijn tweede ritzege in een volgens hem lastige sprint. „Het liep bergop en de wind kwam van rechts en in de finale hadden we ook nog klinkers. We wisten dat een team het initiatief zou nemen en dat we geduldig moesten zijn. Fabio Jakobsen was er voor het eerst bij in de massasprint, ik ben zo trots met hem als leadout.”

Cavendish voelt het zelfvertrouwen langzaam terugkomen. „Het is nog niet als vroeger, maar ik wist vandaag dat ik het kon.” De Brit hoopt op nog meer ritzeges met het team. „Ik wil ook Fabio terugzien in de sprint. Als hij probeert mee te sprinten, weet ik zeker dat hij kan winnen.”