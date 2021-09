Ajax-spits Sébastien Haller geniet van zijn vier goals: ’Ik kan het niet geloven’

Hij vervolgt voor de camera van Ziggo Sport. „We konden ons geen betere start bedenken. Dit is lekker voor mezelf, de staf en het team. Maar dit is pas het eerste duel, we zullen zien wat er daarna gebeurt”, constateerde hij nuchter.

Even later bij RTL7 sprak hij opgetogener: „Dit was een soort van droom. Het was inderdaad mijn beste wedstrijd in mijn carrière.

Kan niet beter

„Op dit soort wedstrijden wacht je je hele leven”, vervolgde Haller. „In de eerste wedstrijd die je speelt in de Champions League scoor ik vier keer en word ik gekozen tot man van de wedstrijd. Het kan niet beter. Dit voelt echt geweldig.”

Haller vergat niet zijn ploeggenoten te bedanken. „Dankzij hen heb ik die vier doelpunten kunnen maken. Iedereen heeft hier een geweldige wedstrijd gespeeld. Nu is het tijd om even te genieten.”

Bekijk ook: Magnifiek Ajax baart opzien in heel Europa

Genieten van voetbal

Meerdere keren deze avond in Lissabon, bleek Antony vanaf rechts de aangever. „Niet alleen hij, maar iedereen bij ons maakt het mij zo gemakkelijker. En dan ook nog de mix van de tactiek van de trainer erbij...”

Hoe kwam het dat Ajax zo goed voor de dag kwam? „We hadden de focus en waren sterk in de duels. Ik heb er vandaag van genoten. Ik speel voor mezelf, mijn team en mijn familie. Het gaat er gewoon om dat je geniet van voetballen en dat is vandaag gelukt.”

Berghuis na ruime zege Ajax: hier doe je het voor

Steven Berghuis beleefde in Lissabon een onvergetelijk Champions League-debuut bij Ajax. Met zijn ploeg won hij met 5-1 van de Portugese kampioen en hij maakte zijn eerste doelpunt voor de Amsterdammers.

„Voor dit soort avonden doe je het natuurlijk”, reageerde hij bij RTL7. „Dit was genieten op het veld, in de Champions League tegen de kampioen van Portugal, genieten van mijn goal, van het samenspel met mijn medespelers en van Antony en Haller die fantastisch speelden.”

Berghuis maakte de 3-1 en was daar blij mee. „Natuurlijk wil je snel je eerste doelpunt maken. Het paste precies. Ryan Gravenberch speelde perfect in en mijn aanname was fantastisch. Daardoor creëerde ik mijn eigen kans. Ik keek nog even naar de keeper en besloot de korte hoek te kiezen. Dat pakte goed uit.”