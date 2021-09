Wereldbeker en jackpot voor boogschutter Mike Schloesser

Gecoacht door zijn vrouw Gabriela Bayardo-Schloesser, in Tokio samen met Steve Wijler in de recurve-klasse goed voor olympisch zilver, was Schloesser in de finale te sterk voor Braden Gellenthien, die in de halve finale zijn landgenoot Schaff nipt had verslagen.

In de eerste set schoten beiden schutters twee tienen en één negen: 29-29. De 35-jarige Amerikaan schoot in de tweede set 9-10-9, terwijl Mike drie tienen liet noteren. Het gat was geslagen: 59-57. In de derde set breidde Mike zijn voorsprong verder uit door drie X-en te schieten, terwijl de Amerikaan naast twee tienen ook een negen liet noteren: 89-86.

Derde zege

De vierde set was gelijk: 29-29, zodat Mike in de vijfde set niet eens zijn beste pijlen hoefde te schieten. Dat deed hij overigens wel met drie X-en: 148-144. Daarmee werd hij de eerste mannelijke compoundschutter die voor de derde keer de World Cup-finale wint

Op weg naar de historische zege had Schloesser n de kwartfinale afgerekend met de Fransman Adrien Gontier (148-145), de nummer elf van de wereld, en zette hij in de halve finale de achttienjarige Deen Mathias Fullerton (149-147) opzij. In die wedstrijd schoot Mike 9 X-en, 5 10-en en 1 keer in de 9.

Cheque en horloge

Met de winst van de wereldbeker zet Schloesser de kroon op een ijzersterk seizoen. Op de drie World Cup-wedstrijden eindigde hij alle keren op het podium, inclusief een zege in Lausanne, waar hij met Jody Vermeulen ook goud pakte in de gemengde landenwedstrijd.

De derde World Cup-zege leverde de 27-jarige Limburger naast de bokaal bovendien een cheque op van 24.000 Zwitserse frank (22.000 euro) en een exclusief (Longines) horloge.