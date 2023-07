Maurice Steijn haalt de zweep erover bij Ajax

AMSTERDAM - De tegenstand van Shakhtar Donetsk, dat afgelopen donderdag nog met 5-0 van AEK Athene verloor, was dinsdagmiddag te zwak om er al te veel conclusies aan te verbinden. Maar de klinkende zege op de kampioen van Oekraïne (3-0) was voor de nieuwe trainer Maurice Steijn de bevestiging dat hij met zijn ploeg op de goede weg is. De lichtpuntjes op een rij.

Maurice Steijn Ⓒ Ajax Images