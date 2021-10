Feyenoord overklast Ajax in eerste Vrouwen-Klassieker ooit

Premium Voetbal

PEC Zwolle zakt steeds dieper weg in het moeras

Wat een mooie afscheidsavond voor de vertrekkende voorzitter Adriaan Visser had moeten worden, is uitgelopen op een grote deceptie voor PEC Zwolle. De ploeg van trainer Art Langeler had met name voor rust het betere van het spel, maar verloor toch voor de zevende keer dit seizoen. SC Heerenveen was ...