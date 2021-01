Marc Overmars denkt aan Dusan Tadic-scenario na recordtransfer Sébastien Haller: ’Dan geven we liever iets te veel uit’

Haller tekent een contract van 4,5 jaar in Amsterdam en traint waarschijnlijk vrijdagochtend al mee met zijn nieuwe ploeg.

De 26-jarige Haller, die eerder uitkwam voor Auxerre, FC Utrecht en Eintracht Frankfurt, stond tot de zomer van 2024 onder contract bij West Ham United dat anderhalf jaar geleden 50 miljoen euro voor hem betaalde.

„Hij stond al langer tijd op onze lijst”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars. „We hebben hem ook al meerdere malen benaderd. Een paar jaar geleden en afgelopen zomer nog. Het was bekend dat we voor een spits wilden gaan, maar dan moest het wel een spits zijn waarin iedereen gelooft en waar je vol voor gaat. Dat lukte toen niet. Nu met alle problemen die we voorin hebben, kwam dit qua timing heel goed uit.”

Langere termijn

Zoals gezegd is Haller nu de duurste inkomende Eredivisie-speler ooit, zo weet ook Overmars. „Als we denken dat het goed is, geven we liever iets te veel uit, dan dat we voor de goedkope oplossing gaan. We konden genoeg spitsen huren, maar die waren niet fit. Dan ga je prutsen. Dit is voor de langere termijn.”

PSV

Of Haller het thuisduel met PSV van zondag haalt? Overmars hoopt van wel. Ajax moet de spits voor 12.00 uur inschrijven bij de KNVB. „Maar er komt veel papierwerk bij kijken. Zijn fysieke gesteldheid is in ieder geval goed. Hij speelde vrijwel wekelijks bij West Ham.”

Dusan Tadic

Overmars hoopt dat Haller het voorbeeld van Dusan Tadic kon volgen. „Tadic maakt bij Southampton drie goals, maar speelde daar bij wijze van spreken op de middenlijn. West Ham is ook niet zo’n aanvallende ploeg. Wij natuurlijk wel en hoe dichter bij de goal, hoe gevaarlijker Sébastien is. In zijn eerste seizoen bij ons maakte Dusan volgens mij uiteindelijk 25 goals. Dat is het droomscenario.”

Brian Brobbey

Ondanks het binnenhalen van Haller wil Overmars dolgraag door met het jeugdige talent Brian Brobbey. „We zijn al heel lang bezig om zijn contract te verlengen. Dat willen wij nog steeds heel graag, maar tot op heden is het nog niet gelukt. Hij heeft een aflopend contract en mag nu met andere clubs praten, dat is zijn goed recht. Maar Het is mijn verantwoordelijkheid dat er straks wel een spits met kwaliteit staat. Het moet niet zo zijn dat het straks 30 januari is, er nog steeds blessuregevallen en we niemand hebben. Dan moet je keuzes naar voren halen en dat hebben we nu gedaan. Het laat onverlet dat we nog steeds door willen met Brobbey.”