Twente-directeur: ‘Ik zou Unnerstall voor geen keeper willen ruilen’

,,Het is belangrijk om een goede keeper te hebben en wij hebben een héél goede keeper”, vindt Streuer. ,,Wij werden vorig jaar benaderd door de zaakwaarnemer van Unnerstall of wij geen interesse hadden en toen hebben we meteen zaken gedaan, terwijl we nog niet zeker wisten of Joël Drommel ook echt zou vertrekken. Daar hebben we wel een risico mee genomen, maar het is geweldig uitgepakt.”

„Er wordt van Unnerstall vaak gezegd, dat hij niet goed genoeg zou meevoetballen. Daarmee heeft hij dit seizoen welgeteld één foutje gemaakt, in de voorbereiding tegen Arminia Bielefeld. Hij weet precies wat hij wel en niet kan en neemt nooit onnodig risico. Of Unnerstall de beste keeper van de Eredivisie is? Laat ik het zo zeggen: ik zou met geen enkele Eredivisie-club van keeper willen ruilen”, aldus Streuer.