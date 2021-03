Herbeleef hier de eenvoudige zege van Ajax op Young Boys

David Neres bedankt Dusan Tadic voor z’n assist Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Ajax staat in de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers vierden hun 121e verjaardag in Bern met een uitzege op Young Boys (0-2). Dat was ruim voldoende na de zege van 3-0 van vorige week in de Johan Cruijff ArenA.