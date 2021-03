Live Europa League: Neres schiet Ajax op voorsprong

Volg de wedstrijd via een Twitter-verslag van onze sportredactie

Bekijk hier de opstellingen, doelpuntenmakers, uitslagen en statistieken van de duels in de Europa League.

„We moeten scherp en op onze hoede zijn”, waarschuwde Ajax-trainer Erik ten Hag zijn spelers een dag voor de wedstrijd. . „Maar het ligt aan ons zelf of we verder bekeren.”

Young Boys staat in eigen land riant bovenaan en won in de vorige ronde tweemaal van Bayer Leverkusen. Halverwege het thuisduel met de Duitsers leidde de kampioen van de laatste drie jaar in Zwitserland met 3-0. „Ze kunnen echt wel wat, maar we moeten ze niet in hun kracht laten komen”, zei Ten Hag. „We willen de regie houden en ook deze wedstrijd winnen.”