Manager van Lukaku eist excuses van Juventus na racisme fans: ’Verwerpelijk’

Lukaku maakte in blessuretijd vanaf de strafschopstip gelijk en kreeg vervolgens, mogelijk vanwege provocerend juichen richting fans of spelers van Juventus, zijn tweede gele kaart.

Een deel van de aanhangers van de thuisclub had zich kort voor de strafschop misdragen met oerwoudgeluiden en racistische gezangen richting Lukaku. Zijn management, Roc Nation Sports, noemt het gedrag van de fans bij monde van voorzitter Michael Yormak „verwerpelijk en onaanvaardbaar.”

„Voor, tijdens en na het nemen van de strafschop was Romelu het mikpunt van vijandig en afschuwelijk racistisch gedrag”, benadrukt Yormak. „Hij verdient excuses van Juventus en ik verwacht dat de organisatie achter de Serie A het gedrag van de groep supporters van Juventus onmiddellijk veroordeelt. De Italiaanse overheid moet deze kans gebruiken om racisme aan te pakken. Ik weet zeker dat de voetbalwereld mijn gevoel deelt.”

De Serie A kwam een dag later met een reactie. „We veroordelen alle gevallen van racisme en elke vorm van discriminatie ten zeerste”, meldde de instantie. „Een paar mensen op de tribune kunnen het voetbal niet verpesten en vertegenwoordigen niet alle fans in het stadion. De clubs uit de Serie A zullen, zoals altijd, de daders opsporen en voor het leven verbannen uit hun stadions.”

Ook Internazionale liet van zich horen. „Wat we gisteren zagen in de slotminuten van Juventus - Inter hoort niet in onze sport. Daarom herhalen wij onze steun en sympathie voor en solidariteit met Romelu Lukaku, zoals de hele voetbalwereld doet sinds het incident. Blijf sterk, Rom. Wij staan achter jou!”, staat op de website. Juventus hield het bij de mededeling dat de club samenwerkt met de politie om de daders te identificeren.

Het incident rond Lukaku stond niet op zichzelf. Dinsdag nog werd bekend dat Lazio een voorwaardelijke straf (sluiting van een tribunedeel voor één duel) heeft gekregen nadat fans zich in de Romeinse derby tegen AS Roma opnieuw antisemitisch hadden uitgelaten. AS Roma kreeg een boete omdat aanhangers zich zondag racistisch hadden geuit richting Sampdoria-coach Dejan Stankovic.