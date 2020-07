Verstappen achtste in tweede vrije training

Hamilton noteerde een tijd van 1.04,304. Bottas was een kleine twee tienden van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Sergio Pérez (Racing Point) zette de derde tijd neer, op gepaste afstand.

Max Verstappen kwam op ruim negen tienden van Hamilton tot de achtste tijd. De Nederlander reed tijdens zijn rondjes op de zachtste band, waaronder de ronde waarin hij zijn rapste tijd neerzette, volgens teambaas Christian Horner met een beschadigde voorvleugel.

In de ochtendtraining had Verstappen nog de derde tijd neergezet. Hij kwam ’s middags even in het grind terecht. Teamgenoot Alexander Albon spinde, zonder grote gevolgen, zoals Verstappen dat tijdens de eerste training al deed.

Tijdens de tweede vrije training rijden coureurs ook zogeheten racesimulaties, omdat de omstandigheden (in ieder geval qua tijdstip) vergelijkbaar zijn met de race van zondag. Verstappen won in 2018 en 2019 op de Red Bull Ring. Overigens zette hij tijdens de trainingen van vorig jaar de respectievelijk vijfde en negende tijd neer.

