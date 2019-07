Federer ten koste van Nadal naar finale Wimbledon

De Zwitser was in vier sets te sterk voor zijn Spaanse opponent: 7-6 1-6 6-3 6-4. In de finale wacht zondag Novak Djokovic, die Federer moet verslaan wil hij zijn negende titel op Wimbledon binnenhalen.

Tiebreak

Via een tiebreak veroverde de Zwitser de eerste set. Federer begon met serveren en kwam meteen op achterstand, maar pakte vervolgens vier punten op de service van Nadal. De Spanjaard, die twee keer de beste was op Wimbledon, won de tweede set met overmacht: 6-1.

Bekijk ook: Djokovic opnieuw naar finale Wimbledon

In de derde set won Federer wel meteen zijn eerste serivcegame, en dat was de opmaat voor een set die hij zonder al teveel problemen naar zich toe trok. In de vierde game brak Federer en Nadal en de Zwitser liep daarna relatief makkelijk uit naar 6-3.

Derde finale tegen Djokovic

Ook in de vierde en beslissende set was een break in de beginfase bepalend voor het setverloop. Opnieuw pakte Federer de tweede servicebeurt van Nadal af en buitte dat voordeel in de rest van de set uit. Al lukte dat niet bij de eerste vier matchpoints. ’Pas’ op het vijfde matchpoint (verdeeld over twee games) trok Federer de wedstrijd over de streep.

En daarmee staat hij (na 2014 en 2015) voor de derde keer in de finale van Wimbledon tegenover Djokovic. En gezien het feit dat hij de voorgaande twee finales van de Serviër verloor, zal hij zondag uiterst gretig zijn om zijn 21e grandslamtitel binnen te halen.

Bekijk ook: Recordclash tussen Federer en Nadal