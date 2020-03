Nederlands elftal ontloopt Portugal, Engeland en Zwitserland bij Nations League-loting

Oranje mag weer uitkomen in de hoogste divisie en is tijdens de loting in Amsterdam ook nog eens groepshoofd. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers ontlopen Portugal, Engeland en Zwitserland, de andere groepshoofden.

België, Frankrijk, Spanje en Italië vormen pot 2. Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken en Zweden zijn ingedeeld in pot 3 en pot 4 bestaat uit Kroatië, Polen, Duitsland en IJsland.

Het Nederlands elftal eindigde vorig jaar als tweede in de eerste editie van de Nations League. In de finale bleek Portugal te sterk (1-0). Oranje bleef in de groepsfase Duitsland en Frankrijk voor en versloeg in de halve eindstrijd Engeland (3-1).

De Nations League gaat op 3 september van start. De zesde en laatste speelronde van de groepsfase is op 17 november. De finaleronde van de Nations League staat voor 2 tot en met 6 juni volgend jaar op het programma.

De loting begint om 18.00 uur in de Beurs van Berlage van Amsterdam. Daar wordt eerder op de dag ook het congres van de UEFA gehouden.