Van der Poel uit koers na val: ’ Zal het voelen als ik opsta’

Door Wim Vos Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel komt over de streep. Ⓒ ANP/HH

De eerste clash tussen de grote drie in het veldrijden blijft op het menu staan. Even dreigde het gevaar dat Mathieu van der Poel zondag in Antwerpen niet zou kunnen starten. Na een val op de kasseien van de cross in Boom bleef hij minutenlang op de grond zitten, om uiteindelijk de cross op een dertiende plek uit te rijden. Zorgelijk? „Hij heeft zich goed bezeerd”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft. „Maar zondag verwacht ik hem gewoon weer in het veld.”