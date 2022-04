Carlos Sainz langer bij Formule 1-team Ferrari

De afgelopen weken werd al duidelijk dat de Spanjaard zou gaan bijtekenen. „Ik heb altijd gezegd dat er geen beter Formule 1-team is om voor te racen dan Ferrari en na een jaar kan ik bevestigen dat mijn verwachtingen zijn overtroffen”, aldus Sainz. „Het is een grote eer om voor deze renstal uit te komen. Mijn eerste seizoen was solide en constructief. Het resultaat van al dat harde werk is tot nu toe dit seizoen duidelijk zichtbaar.”

Ferrari beschikt momenteel over de snelste auto. Charles Leclerc, de teamgenoot van Sainz, won twee van de drie grands prix en leidt het WK-klassement met 71 punten. Sainz staat derde met 33 punten. Hij werd tweede in Bahrein en derde in Saudi-Arabië. In Australië viel hij al vroeg uit.