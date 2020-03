VVV zegt contract met Van Ooijen op, Hahn krijgt zelfde nieuws van Heerenveen

Het gaat om Roel Janssen, Christian Kum, Peter van Ooijen, Johnatan Opoku en Nils Röseler, die allen een aflopend contract hebben. De opzegging voor 1 april is een verplichte, formele handeling volgens de CAO-richtlijnen voor contractspelers met tussentijds verlengde contracten. Daarmee voorkomt de club dat ze verplicht is de verbintenis onder dezelfde voorwaarden te verlengen.

Moeilijke tijd

„Het is in deze moeilijke tijd lastig om hierover met je spelers in gesprek te gaan maar we zijn dit wel verplicht”, zegt Stan Valckx, technisch manager van de Venlonaren. „We hebben het voortdurend met onze spelers over diverse zaken die momenteel spelen, maar zeker ook over hun toekomst.”

Lee Cattermole heeft een eerste 1-jarige overeenkomst, waarover vóór 1 juni een besluit moet worden genomen. De Amerikaan Haji Wright heeft een optie in zijn contract waarover VVV eind mei moet beslissen. Van de huurlingen Roy Gelmi, Oussama Darfalou, Jerome Sinclair, Thomas Bruns én John Yeboah loopt het huurcontract met VVV-Venlo op 30 juni af.

SC Heerenveen-keeper Warner Hahn Ⓒ Action Sport Soccer

SC Heerenveen

Ook in Friesland, bij SC Heerenveen, heeft de clubleiding dezelfde soort beslissingen als in Venlo moeten nemen. De verbintenissen met de verdedigers Daniel Høegh en Ricardo van Rhijn alsmede de doelmannen Warner Hahn, Filip Bednarek en Trevor Doornbusch zijn formeel opgezegd.