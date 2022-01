UEFA flirt met avondklok met late aanvangstijd Futsal-duel Nederland

In het zaalvoetbal wordt gebruik gemaakt van zuivere speeltijd. Die bedraagt weliswaar twee keer twintig minuten (plus een rust van een kwartier), maar de ervaring leert dat de wedstrijden fiks kunnen uitlopen. Zo wordt iedere keer dat de bal over de zijlijn of achterlijn gaat, stilgelegd. Ook is er in het futsal sprake van time-outs.

De ’bruto-tijd’ van een wedstrijd kan met gemak langer dan anderhalf uur duren. Neem het openingsduel tussen Nederland en Oekraïne, dat afgelopen woensdagavond met name in de razend spannende eindfase veelvuldig werd opgehouden en pas ná tienen was afgelopen.

22.00 UUR

Mocht dat ook vrijdagavond het geval zijn, dan zullen de 1.250 fans die een felbegeerd kaartje hebben weten te bemachtigen, uiterlijk om 22.00 uur de zaal in de Ziggo Dome volgens de geldende regels van de overheid moeten verlaten, zo laat een woordvoerder van de UEFA desgevraagd weten. Het is na de dinsdag afgekondigde versoepelingen de eerste keer dat Oranje op het eigen EK voor publiek mag spelen.

De UEFA verwacht echter niet in de problemen te komen. „We gaan ervan uit dat we om 22.00 uur klaar zijn”, vervolgt de woordvoerder. „Bij het laatste fluitsignaal zal de organisatie iedereen verzoeken de venues (er word ook in Groningen gespeeld, red.) te verlaten. Vanzelfsprekend wordt een en ander afgestemd met de lokale autoriteiten.”

KNVB-BEKER

Tijdens de knock-outfase is de starttijd van de avondwedstrijden, door de kans op verlenging en penalties, met een half uur vervroegd (20.00 uur). Eerder op de dag besloot de KNVB de duels in de kwartfinales van de KNVB-beker allemaal te laten beginnen om 19.00 uur. Zodoende kunnen alle supporters tot het einde van de wedstrijd aanwezig zijn, zelfs bij een verlenging en eventuele strafschoppenseries.