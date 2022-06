Melle Meulensteen verkast naar Vitesse

Meulensteen is de tweede versterking voor Vitesse na rechtsachter Carlens Arcus, die transfervrij is overgenomen van Auxerre. Vitesse heeft zich ook gemeld voor de transfervrije middenvelder Pelle Clement. Technisch directeur Benjamin Schmedes heeft een grote inhaalslag te maken op de transfermarkt. Door de onzekerheid over de verkoop van de club was hij deze zomer lange tijd aan handen en voeten gebonden en kon hij geen actie ondernemen om de leeggelopen selectie (behalve het bovengenoemde drietal zijn ook Eli Dasa, Lois Openda, Adrian Grbric en Yann Gboho vertrokken) weer op peil te brengen.

Nadat eigenaar Valeriy Oyf heeft ingestemd met de overdracht van de aandelen naar de club en de schuld van 155 miljoen euro die was opgebouwd in de bv, waarin de aandelen geparkeerd waren, heeft kwijtgescholden, kunnen er stappen worden gezet in het overnameproces. Er is inmiddels een intentie-overeenkomst getekend met een partij en Vitesse hoopt die nog deze zomer om te kunnen zetten in een definitieve overeenkomst.

Opbouwen

Van één partij, de Amerikaanse gebroeders Platek, die ook het Italiaanse Spezia Calcio en het Deense SonderjyskE in handen hebben, is bekend dat ze in de running zijn om Vitesse over te nemen. Verder is de Arnhemse club ook in verband gebracht met de nieuwe Chelsea-eigenaar Todd Boehly, de City Group, die eerder dit jaar vergeefs probeerde NAC Breda over te nemen, en het Oostenrijkse Red Bull-concern, dat al langer de ambitie heeft om de Nederlandse markt op te gaan.

De potentiële nieuwe eigenaar biedt Vitesse klaarblijkelijk de speelruimte om een transfersom te betalen, wat de afgelopen jaren heel sporadisch is gebeurd. Vorige zomer werd alleen een bedrag neergeteld voor de Deense spits Nikolai Baden Frederiksen. Td Schmedes legde deze week uit, dat het betalen van een transfersom inherent is aan de achterstand die Vitesse door de bijzondere situatie heeft opgelopen op transfergebied. Door het lange wachten is de meerderheid van interessante transfervrije spelers niet meer beschikbaar, terwijl Vitesse wel waarde wil opbouwen door jonge, talentvolle spelers met restwaarde vast te leggen.

Transfermarkt

„Het is niet zo dat ik nu een grote zak geld tot mijn beschikking heb en alles kan doen waarvan ik denk dat het nodig is. Maar het past binnen ons beleid om waarde op te bouwen, zodat we niet meer in de situatie komen, die we dit jaar meemaken, dat we zeven goede spelers zien vertrekken, zonder dat daar transferinkomsten tegenover staan”, aldus Schmedes

De 22-jarige Meulensteen past in dat profiel. De zoon van voetbaltrainer René Meulensteen, die momenteel assistent-bondscoach van Australië is, genoot zijn opleiding in Engeland bij Manchester United en Preston North End en kwam in 2018 naar RKC Waalwijk. In Brabant is Meulensteen uitgegroeid tot een voetballend sterke centrumverdediger. Afgelopen winter klopte Willem II nog aan voor Meulensteen, maar RKC Waalwijk wilde toen niet meewerken aan een transfer. Ditmaal wilde de Brabantse club de aanvoerder de stap omhoog niet onthouden. Met het vertrek van Meulensteen raakt RKC, dat afgelopen seizoen knap tiende werd, opnieuw een sterkhouder kwijt. Huurling Jens Odgaard is inmiddels door AZ overgenomen van zijn eigenlijke werkgever Sassuolo, terwijl ook Ahmed Touba zijn zinnen heeft gezet op een transfer. Met het bedrag dat RKC incasseert voor Meulensteen kan technisch directeur Mo Allach nu wel de transfermarkt op.