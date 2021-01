UFC-ster Khabib Nurmagomedov toont kwaliteiten als voetballer in duel met Clarence Seedorf

De 32-jarige UFC-ster, die vorig jaar als lichtgewichtkampioen met pensioen ging, deed afgelopen weekeinde samen met Clarence Seedorf mee aan enkele een vriendschappelijke voetbalpotjes in Dubai, en maakte indruk.

Zo toonde hij zijn snelheid en maakte hij - in een ander wedstrijdje - een prachtige goal, zie video’s onder. Via Instagram liet Nurmagomedov blijken trots te zijn op zijn doeltreffende uithaal. Hij vroeg zelfs aan Zlatan Ibrahimovic, een groot vechtsportfan, wat de Zweed van zijn doelpunt vond.

Rond het duel schoven Nurmagomedov en Seedorf bij elkaar aan om kennis te maken. De vechter vertelde dat zijn vorig jaar aan corona overleden een groot fan was van de voetballer. „Dit was de favoriete speler van mijn vader. Fijn om je te ontmoeten, mijn vriend”, stelde Nurmagomedov bij een foto van zichzelf met de oud-voetballer.

Seedorf kwam gedurende zijn actieve loopbaan 87 keer uit voor Oranje. Na zijn debuut bij Ajax in 1992 belandde Seedorf via Sampdoria in 1996 bij Real Madrid, de favoriete club van Nurmagomedov. Na periodes bij Internazionale, AC Milan en Botafogo stopte de middenvelder in 2014 - met vier Champions League-zeges op zak - met voetballen.