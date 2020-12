Roemloze aftocht voor Jermaine Wattimena op WK darts

Vanaf het eerste moment liep de man uit Westervoort achter de feiten aan. Van den Bergh brak Wattimena in de eerste set en ondanks dat de Nederlander dat op zijn beurt ook meteen deed, ging de eerste set naar de Belg. Nadat die gefinisht had, sloeg Wattimena met zijn hand tegen zijn voorhoofd.

Boosheid

Het zou een voorbode zijn van hoe de derde middagpartij in Alexandra Palace zou verlopen. Van den Bergh maakte de dienst uit, gaf Wattimena hier en daar wat kansjes door lage scores te gooien, maar zijn opponent was niet bij machte om in te stappen. Na de tweede (verloren) set, waarin alle legs met de darts meegingen, smeet hij zijn pijlen woest op het tafeltje.

Van den Bergh zat met de minuut lekkerder in zijn vel, voelde dat hij amper iets te vrezen had en pakte ook de derde set van Wattimena af. Net als in de eerste leg van de wedstrijd brak Van den Bergh hem en eiste hij de set met 3-1 op. Via een perfecte vierde set (3-0 in legs) plaatste de Belg zich uiteindelijk voor de achtste finale.

Oppeppen

„Het is niet dat Dimitri zo briljant stond te gooien in het begin van de wedstrijd, maar de kansen die ik evengoed krijg, pak ik niet”, concludeerde Wattimena tegenover RTL7. „Ik probeerde mezelf de hele wedstrijd een beetje op te peppen, maar op een gegeven moment lukt dat ook niet meer. Ik ga de komende tijd aan mezelf werken.”

Van Gerwen in avondsessie

Eerder op de middag gingen Krzysztof Ratajski en Ryan Searle Van den Bergh voor naar de laatste zestien. Ratajski was met 4-0 te sterk voor Simon Whitlock, Searle versloeg Kim Huybrechts met 4-2. In de avondsessie op zondag komt onder meer Michael van Gerwen in actie, hij treft Ricky Evans.