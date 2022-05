Louis van Gaal over ontbreken Wijnaldum: ’Oranje is geen revalidatiecentrum’

„Hij zit er niet bij omdat hij niet geleverd heeft”, zo verklaarde de bondscoach. „Ik lees dan dat het komt doordat hij minder minuten heeft gemaakt of wat dan ook. Dat is het niet, want aan dat principe kan ik niet vasthouden. Hij heeft tijdens de kwalificatie onder mij van de zes wedstrijden er vijf gespeeld, toen heb ik hem drie keer gewisseld. Ik vind dat je moet leveren bij Oranje. Het is geen revalidatiecentrum of wat dan ook, ik moet gewoon de beste spelers selecteren, want anders val ik door de mand.”

Volgens Van Gaal heeft Wijnaldum de sleutel tot zijn terugkeer in eigen handen. „Als-ie zijn vorm weer haalt, gaat hij gewoon weer spelen, want ik ben een liefhebber van Georginio. We hebben contact gehad via Facetime, zodat ik ’m recht in de ogen kon kijken. Zodat ik kon zien wat voor effect ik op hem had met mijn vraagstelling. Of hij er begrip voor had? Nee, dat denk ik niet. Ik vind het logisch als-ie boos of teleurgesteld is.”