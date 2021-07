Michael van Gerwen naar halve finale World Matchplay

Door de overwinning speelt Mighty Mike de halve finale tegen Peter Wright. Snakebite was eerder op de vrijdag veel te sterk voor Michael Smith. Wright zegevierde met 16-7. De andere halve finale gaat tussen Dimitri Van den Bergh en Krzysztof Ratajski.

Van Gerwen verloor de openingsleg nog wel van Aspinall, maar greep daarna drie legs op rij. Die 3-1 voorsprong was genoeg marge om de partij in handen te houden. Aspinall kwam nog wel terug tot 3-2 en 5-4, maar na de tweede pauze kwam Van Gerwen écht op stoom en liep hij uit van 6-4 naar 10-5. Met de uiteindelijke 16-9 overwinning staat Van Gerwen voor het eerst in vijf jaar weer eens bij de laatste vier van de World Matchplay. Dat jaar won Mighty Mike het toernooi.

„Ik ben tevreden dat ik gewonnen heb, maar het was geen beste wedstrijd”, zei Van Gerwen tegenover RTL. „Aspinall had veel familie en vrienden meegenomen en probeerde de zaal een beetje op te jutten. Daardoor speelde hij volgens mij maar op 70 procent van zijn kunnen en daar had ik meer van moeten profiteren. Dat heb ik te weinig gedaan. Het was een beetje een rare wedstrijd, maar ik ben blij dat ik door ben.”