Oranje Leeuwinnen knokken zich naar kwartfinale

Met Jackie Groenen terug in de basis ging Nederland op jacht naar de kwartfinale en de koppositie in de groep. Voor plaatsing voor de knock-outfase was een punt voldoende en wat de eerste plaats in groep C betreft, was het cruciaal niet slechter te presteren dan Zweden, dat op hetzelfde moment aftrapte tegen Portugal.

Zwitserland had in de openingsfase het betere van het spel en testte na twaalf minuten Daphne van Domselaar. De keeper had een uitstekende redding in huis op een knap afstandsschot van Sandy Maendly. Na twintig minuten was Oranje voor het eerst gevaarlijk, toen Lineth Beerensteyn doorbrak. De scheidsrechter gaf in eerste instantie een strafschop, maar dankzij de VAR kwam deze er geheel terecht niet. Op ongeveer hetzelfde moment kwam Zweden op 1-0 dankzij Filippa Angeldal. Hierdoor zakte Oranje naar de virtueel tweede plaats.

Thalmann sta-in-de-weg

Nederland pakte wel het initiatief en via Groenen was er ook een eerste grote kans. Na een slim genomen vrije schop van Sherida Spitse schoot ze de bal recht op Gaëlle Thalmann af. Thalmann was even later ook attent om een kopbal van Lieke Martens van onder de lat weg te tikken. Zwitserland bleef goed partij bieden en zette Van Domselaar aan het werk via een kopbal van Géraldine Reuteler. Uiteindelijk vielen er voor rust geen goals op Bramall Lane, terwijl Zweden scoorde via wederom Angeldal en door een eigen goal van Carole Silva stond het 3-0 bij rust.

Jill Roord en Daniëlle van de Donk proberen beiden tot koppen te komen. Ⓒ ANP/HH

Kort na rust braken de Leeuwinnen de ban en niet voor het eerst dit toernooi was een hoekschop die voor dreiging zorgde. Stefanie van der Gragt kopte tegendraads in en Ana-Maria Crnogorcevic knikte vervolgens in haar eigen doel. Enkele minuten later was het echter alweer gelijk. Na goed doorzetten van Ramona Bachmann schoof Reuteler de bal binnen. Ondertussen maakte Zweden via een strafschop van Kosovare Asllani.

Van Domselaar cruciaal

Maar Nederland had veel grotere problemen dan het doelsaldogevecht met de Zweden. Van Domselaar redde in een paar seconden tijd twee keer op grote kansen voor Coumba Sow. Bij die tweede poging kreeg ze ook nog wat hulp van de paal. De keeper had ook in het restant een paar prima reddingen in huis voor Oranje, dat bij vlagen in de verdrukking zat. Ook aan de andere kant blonk de keeper uit, want Thalmann greep ook een aantal maal uitstekend in.

Zeven minuten voor tijd zat ze echter mis bij een voorzet van Lynn Wilms en Romée Leuchter kopte de bevrijdende 2-1 binnen. Een minuut later had Thalmann weer een geweldige save in huis en tikte ze de inzet van Esmee Brugts tegen de paal. Toch werd het nog 3-1. Uit een vrije trap tikte Victoria Pelova van dichtbij de derde binnen. Pelova vond even later nog Leuchter die de 4-1 maakte. De opmars kwam te laat, mede doordat Zweden al op 5-0 was gekomen door Stina Blackstenius. Dus wacht Frankrijk op het elftal van Mark Parsons in de kwartfinale.