België kan in Nations League niet winnen van Wales

Ethan Ampadu lijkt te scoren voor Wales, maar zijn treffer wordt afgekeurd door de VAR. Ⓒ EPA

België heeft in de Nations League niet kunnen winnen van Wales. In Cardiff eindigde het duel tussen de landen in 1-1. België blijft daardoor steken op één overwinning en heeft in de groep nog 3 punten achterstand op Nederland.