Ronald Koeman baalt van deelname supertalent Pedri aan Olympische Spelen

„Hij heeft na het EK juist rust nodig”, oordeelt de oud-bondscoach van Oranje. „Hij heeft heel veel gespeeld. We moeten hem een pauze geven. Dat heeft iedereen nodig na een lang seizoen. Twee grote toernooien spelen in één zomer is te veel, maar we kunnen er niets aan doen.”

Pedri haalde met Spanje de halve finales bij het Europees kampioenschap. Als eerste EK-speler ooit van 18 jaar was hij in alle zes wedstrijden basisspeler. Daarna voegde Pedri zich vrij snel bij de Spaanse olympische ploeg om warm te draaien voor het evenement in Tokio. Spanje neemt het in groep C van het olympisch voetbaltoernooi op tegen Egypte, Argentinië en Australië.

Koeman is in Barcelona intussen begonnen met de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. „Het EK van Pedri was fenomenaal”, concludeert de oud-international. „Op zijn leeftijd speelde hij bijna alle wedstrijden volledig en dat met grote volwassenheid. Ook voor onze club was hij belangrijk. Pedri liet aan de wereld zien dat jonge spelers bij Barcelona kansen krijgen.”