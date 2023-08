Ze doet het gewoon: Annemiek van Vleuten (40) wint Ronde van Scandinavië vlak voor haar afscheid

Cecilie Uttrup Ludwig won de vijfde etappe over ruim 143 kilometer van Middelfart naar Haderslev. De Deense ging in de laatste kilometer in de aanval en kwam 5 seconden eerder dan het peloton over de finish. Ze verraste Lorena Wiebes die als tweede eindigde. Ludwig kwam nog dichtbij de eindzege, maar uiteindelijk eindigde ze met een achterstand van 2 seconden op Van Vleuten als tweede.

De Ronde van Scandinavië is waarschijnlijk de voorlaatste rittenkoers van de 40-jarige Van Vleuten, die aan het einde van dit jaar afscheid neemt. Ze wil ook nog deelnemen aan de Simac Ladies Tour

Renners leggen Renewi Tour stil na zorgen om parcours, Wellens pakt eindzege

Tim Wellens heeft de eindzege in de Renewi Tour opgeëist. Zijn leidende positie kwam in de vijfde en laatste etappe van Riemst naar Bilzen niet meer in gevaar. De dagzege was voor de Sloveen Matej Mohoric.

Wellens was al 5 kilometer voor de finish zeker van de eindoverwinning. Na een protest van de renners werden de tijden toen al opgenomen.

Het peloton had 90 kilometer voor de eindstreep de strijd tijdelijk gestaakt omdat ze zich zorgen maakten over de gevaarlijke aankomst. Een groot aantal coureurs wilde niet op volle snelheid rijden over de smalle paden in de laatste kilometers op weg naar de finish in het Belgische Bilzen. Na overleg met de organisatie stapten de renners na zo'n twintig minuten weer op de fiets.

Op het moment dat de wedstrijd stil kwam te liggen, reed een groep van negen renners op kop. Ze hervatten de etappe met zo'n 3 minuten voorsprong. In de slotfase sloot een grote groep zich aan bij de vluchters, daarna wisselde de situatie aan kop voortdurend. Vijf mannen gingen uiteindelijk de strijd om de ritzege aan. Mohoric won de sprint.

Vuelta

In de Vuelta was ook kritiek op de organisatie, omdat de renners onder gevaarlijke omstandigheden zaterdag de ploegentijdrit moesten rijden. Ook zondag wordt veel regen verwacht. In de Ronde van Spanje worden de tijden voor het klassement ook eerder opgenomen.

De Kleijn wint laatste etappe Ronde van Duitsland

Arvid de Kleijn heeft de vierde en laatste etappe van de Ronde van Duitsland gewonnen. Hij won de massasprint van een rit van Hannover naar Bremen. De Nederlander klopte de Duitsers Phil Bauhaus en Marius Mayrhofer.

De Belg Ilan Van Wilder schreef de Ronde van Duitsland op zijn naam. Hij zag zijn leidende positie in de slotetappe niet meer in gevaar komen. Danny van Poppel eindigde als derde in het algemeen klassement, met een achterstand van dertien seconden op Van Wilder.