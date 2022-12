Lakers verliezen in verlenging van 'Sixers' in NBA

In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws.

09:48 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben verloren van Philadelphia 76ers in de NBA. Dat gebeurde na een verlenging die nodig was bij een stand van 120-120 na de reguliere speeltijd. In de extra minuten waren de 'Sixers' trefzekerder: 133-122.

Joel Embiid was de topschutter bij de ploeg uit Philadelphia met 38 punten. Hij pakte ook nog eens 12 rebounds. De'Anthony Melton maakte 33 punten voor de thuisploeg, die zesde staat in de oostelijke divisie.

Bij de Lakers, die al hun vijftiende nederlaag van het seizoen leden en onderin bungelen in de westelijke divisie, was Anthony Davis topscorer met 31 punten. Vedette LeBron James noteerde 23 punten.