Van Alphen wint ook veldrit in Essen

Van Alphen winnares veldrit in Essen

15.25 uur: Aniek van Alphen heeft een week na haar verrassende winst in de Superprestigecross van Boom opnieuw gezegevierd. De 23-jarige Hapertse, die uitkomt voor de ploeg 777, won in het Belgische Essen de vierde Exact Cross van het seizoen.

Van Alphen was oppermachtig in de grensplaats onder Roosendaal. Halverwege ging de Brabantse er alleen vandoor. Bij het ingaan van de laatste ronde had ze al een voorsprong van 45 seconden op een groep rensters, van wie de Belgische Alicia Franck met enige afstand op de anderen als tweede finishte. De Nederlandse Yara Kastelijn won de sprint om de derde plaats.

Zondag is de wereldbekercross van Dublin, een reden voor toppers als Fem van Empel en Puck Pieterse om de wedstrijd in Essen te laten schieten.

Ook bij de mannen ontbraken de meeste toppers. De Belg Wout van Aert en de Britse wereldkampioen Tom Pidcock kozen voor Dublin. Mathieu van der Poel is op trainingsstage, terwijl ook de Belgen Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout Essen oversloegen. Het bood de jonge Belg Gerben Kuypers de kans zich te onderscheiden. Achter hem eindigde zijn landgenoot Jens Adams als tweede.

Golfster Weber behoudt zicht op speelkaart Amerikaanse tour

12.31 uur: Golfster Dewi Weber is goed op weg voor behoud van haar speelkaart op de Amerikaanse vrouwentour LPGA, het hoogste profniveau. De 26-jarige geboren Groningse staat in het finale kwalificatietoernooi in Dothan (Alabama) op de gedeelde 21e plaats na zes van de acht te spelen rondes. Voor de top 45 ligt een startbewijs voor 2023 klaar.

Weber speelde dit jaar voor het eerst op de LPGA, maar ze eindigde in de jaarranking net niet hoog genoeg voor directe verlenging van haar speelkaart. Ze speelde zo'n twintig toernooien met de gedeelde zesde plaats in juli in de Dow Great Lakes Bay Invitational als beste resultaat.

In Dothan staat Weber na zes ronden over 18 holes op een score van 13 slagen onder par. De Duitse Isi Gabsa leidt met -23. Het toernooi eindigt zondag.

Lakers onderuit in NBA

09:48 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben verloren van Philadelphia 76ers in de NBA. Dat gebeurde na een verlenging die nodig was bij een stand van 120-120 na de reguliere speeltijd. In de extra minuten waren de 'Sixers' trefzekerder: 133-122.

Joel Embiid was de topschutter bij de ploeg uit Philadelphia met 38 punten. Hij pakte ook nog eens 12 rebounds. De'Anthony Melton maakte 33 punten voor de thuisploeg, die zesde staat in de oostelijke divisie.

Bij de Lakers, die al hun vijftiende nederlaag van het seizoen leden en onderin bungelen in de westelijke divisie, was Anthony Davis topscorer met 31 punten. Vedette LeBron James noteerde 23 punten.