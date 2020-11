Verstappen verklaart: ’Auto totaal verkeerd afgesteld’

Het is niet het weekeinde van Max Verstappen in Istanbul. Ⓒ BSR Agency

ISTANBUL - Een hoopvolle opbouw eindigde alsnog in een Turks rampweekeinde voor Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur stak de hand na zijn zesde plaats op Istanbul Park deels in eigen boezem, maar verklaarde ook in kalme bewoordingen wat er op voorhand allemaal al misging bij de afstelling van zijn RB16.