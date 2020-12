Sportscholen dicht, maar gevecht Badr Hari gaat door

De partij van Hari en Adegbuyi vindt in Rotterdam achter gesloten deuren plaats. Publiek is niet welkom, alleen noodzakelijk personeel is ter plekke aanwezig. Maar het gevecht komt wereldwijd op televisie zaterdagavond. „Vanuit China, Frankrijk, Duitsland en veel meer grote landen is een enorme interesse”, zegt Glory-directeur Scott Rudmann.

’Volledig hersteld van corona’

Hari werd eerder dit jaar hard getroffen door het coronavirus. De 36-jarige Amsterdammer vreesde zelfs voor zijn leven. Inmiddels is hij weer helemaal de oude. „Het was een zware tijd, maar ik ben volledig hersteld. Ik voel me sterk en heb het allemaal ver achter me gelaten.”

Dat er geen fans aanwezig mogen zijn in Rotterdam is voor Hari een hard gelag. Normaal gesproken volgt overal waar hij gaat zijn Badr Army. „Het zal anders zijn, maar het neemt niets af van mijn wil en mijn agressie. Ik weet dat mijn fans vanuit huis allemaal zullen kijken”, stelde Hari eerder al.

Badr Hari (l.) gaat zaterdag de strijd aan met Benjamin Adegbuyi. Ⓒ Glory

Rudmann heeft een gigantische camera-opstelling verzorgd. Het gevecht wordt met tien camera’s opgenomen en er is een studio in New York gebouwd waar het commentaar wordt gedaan en waar de traditionele aankondigingen worden gedaan. „We maken er na zo’n lange tijd een topavond van. Het wordt prachtig, de vechters zijn er klaar voor.”

Privémaaltijden

„Het is eigenlijk een ongelooflijk verhaal. Badr heeft corona gehad, maar is compleet hersteld en weer enorm fit. Het spreekt voor zich dat wij rond dit gevecht alles doen om het coronaveilig te houden. We volgen alle protocols van het RIVM. De vechters gaan voorafgaand aan de strijd in Ahoy’ in een hotel, waar we hen zullen voorzien van privémaaltijden, want in de huidige situatie kunnen ze daar niet in een restaurant eten. Roomservice is ook niet mogelijk. Geen probleem, we gaan alles invullen”, zegt Rudman.

Glory is het NOC en de Vechtsport Autoriteit in Nederland dankbaar dat het kickboksen is erkend als een absolute topsport, waardoor het gevecht zaterdag kan doorgaan. Rudmann: „Er is al zoveel energie en tijd in deze avond gestoken. Het zou een klap zijn geweest als het licht op rood was gegaan. Uit diverse landen in de wereld zijn vechters voor andere partijen in het programma al een tijdje neergestreken in Nederland, omdat ze eerst in quarantaine moesten voor hun gevecht van zaterdag.”

Dat juist in Nederland de autoriteiten ervoor zorgen dat de kickboks-events van Glory kunnen doorgaan, vindt de Amerikaan schitterend. „Ja, want Nederland is het spirituele thuisfront van het kickboksen. Het is goed om te zien dat er steun is voor de sport in Nederland. Daarom hebben we de prijs voor de pay per view (aan te schaffen via de website van Glorykickboxing) ook bewust laag gehouden. Iedereen moet het kunnen zien.”

Volgende maand vervolgt Glory zijn events met het wereldtitelgevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik. Die partij staat voor 30 januari. Het volledige programma van die avond wordt vrijdag bekend gemaakt.