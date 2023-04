Excelsior doet uitstekende zaken in strijd tegen degradatie

De bezoekers begonnen beter aan het duel en kregen de eerste grote kansen, maar tot een goal kwam het niet. Na een half uur spelen kwam Excelsior steeds beter in de wedstrijd, maar ook de thuisploeg wist voor rust het net niet te vinden. Beide ploegen zochten halverwege dan ook zonder te scoren de kleedkamer op.

Tien minuten na rust ontplofte Woudestein, nadat Excelsior op voorsprong kwam. Na geblunder in de defensie van Eagles kon Couhaib Driouech uiteindelijk afronden: 1-0. Het bleek het startsignaal voor een tumultueuze fase, want lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. Zo’n zes minuten later trok Willumsson de stand alweer gelijk: 1-1.

Wéér een paar minuten later was het Excelsior dat mocht juichen. Nadat het leer met wat geluk voor de voeten van Baas belandde, kon hij uithalen: 2-1. Hij bleek de matchwinnaar, want in het restant van het duel werd er niet meer gescoord.