Inzet KNVB: Eredivisie komend seizoen met achttien clubs

Een uiterst wrange situatie voor het FC Utrecht van Simon Gustafson. De club was op twee fronten kansrijk voor Europees voetbal, maar lijkt daarvan verstoken te blijven. Ⓒ ANP

ZEIST - De KNVB zet erop in de Eredivisie komend seizoen uit achttien clubs te laten bestaan. Of dit dezelfde zijn als in de huidige, stopgezette competitie ligt aan de profclubs. Bronnen rondom de voetbalbond melden dat het Bestuur Betaald Voetbal, bestaande uit de directeuren Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, vrijdagmiddag de keuze wel of niet degraderen neerlegt in de video-call met alle clubs in het betaalde voetbal.