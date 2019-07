Ex-jeugdspelers MVV komen om bij zwaar ongeluk

MVV kreeg het trieste nieuws zaterdag te horen. Mo Nitcheu (19) en Gerrit Bos (22), die allebei aan de gevolgen van het ongeval overleden, speelden in het verleden in de jeugd van de Limburgse profvoetbalclub. De 19-jarige Nitcheu stond te boek als een talentvolle voetballer en kwam afgelopen vrijdag nog voor het Belgische STVV, uitkomend op het hoogste niveau, uit in een oefenduel met VVV-Venlo. Hij viel in die wedstrijd (3-3) in.

„MVV Maastricht wenst familie en vrienden heel veel sterkte met dit zware verlies”, liet de club zaterdag weten. Ook bij STVV is de verslagenheid groot. „Vanuit de STVV-familie wensen we de familie en vrienden van Mo heel veel sterkte toe met dit grote verlies.”

Ook Bos gold als een talent. Hij speelde bij MVV in meerdere jeugdelftallen en vertrok vervolgens naar België, waar hij een tijdje deel uitmaakte van de jeugdopleiding bij Racing Genk.