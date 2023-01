Ajax laat oog vallen op FC Twente-verdediger Mees Hilgers

Eerder heeft Feyenoord tot tweemaal toe een poging gedaan om de FC Twente-verdediger te strikken. Zaken doen met FC Twente is geen sinecure, want technisch directeur Jan Streuer houdt meestal de poot stijf. Zo liep Feyenoord eerder deze window voor de tweede keer een blauwtje bij FC Twente voor Zerrouki.

De situatie van Hilgers is wel anders, omdat hij beschikt over een aflopend contract. FC Twente heeft wel een optie voor een extra contractjaar, maar zal komende zomer normaal gesproken moeten instemmen met een transfer om te voorkomen dat de talentvolle verdediger voor een fooi of een jaar later zelfs gratis de deur uitloopt. Dat lijkt mogelijkheden te bieden als Ajax doorpakt, want de contractsituatie van Hilgers maakt het moeilijk voor FC Twente om een goed bod zomaar naast zich neer te leggen.

De opbouwend sterke Hilgers wordt gezien als een versterking met veel potentie voor de toekomst en zou het gat op kunnen vullen dat valt als Jurriën Timber naar verwachting komende zomer een stap omhoog maakt. Feyenoord vindt Hilgers nog altijd een interessante speler, terwijl de jonge verdediger ook door PSV wordt gevolgd.