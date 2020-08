Schuurs, Wijndal en Ihattaren in definitieve selectie Oranje

Het is voor het trio spelers de eerste oproep voor Oranje. Wijndal en Ihattaren zaten in maart al wel in de voorlopige selectie, maar de betreffende wedstrijden gingen destijds in verband met het uitbreken van de coronacrisis niet door. Dat gold ook voor Feyenoord-middenvelder Leroy Fer, wiens laatste speelminuten in het Nederlands elftal dateren van bijna zes jaar geleden (12 november 2014; Nederland - Mexico 2-3).

Blind en De Ligt geblesseerd

Ook doelman Tim Krul, die op 10 oktober 2015 (Kazachstan - Nederland 1-2) voor het laatst voor Oranje uitkwam, behoort tot de groep. Daley Blind, die onlangs bij Ajax uitviel met fysieke problemen, ontbreekt. Dat geldt ook voor Matthijs de Ligt, die herstellende is van een operatie aan een schouder.

Naast Blind ontbreken in vergelijking met de voorselectie ook Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs (allen AZ), Davy Prӧpper (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Kenny Tete (Olympique Lyon), Jeroen Zoet (PSV) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).

Koeman vertrokken

Na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona zit Lodeweges het tweetal wedstrijden als eindverantwoordelijke op de bank. De KNVB heeft nog geen nieuwe bondscoach aangesteld.

Het zijn voor Oranje de eerste twee interlands sinds de EK-kwalificatiedubbel tegen Noord-Ierland en Estland van vorig jaar november, waarin Nederland zich plaatste voor EURO 2020. Dat toernooi werd door de coronacrisis met een jaar uitgesteld.