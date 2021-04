Henk de Jong waarschuwt KNVB: laat Gudde niet de schaal uitreiken

Daar waarschuwt Henk de Jong, de coach van de Friezen, de voetbalbond nadrukkelijk voor. Nadat Cambuur vorig jaar naast promotie naar de Eredivisie greep omdat de KNVB besloot dat er geen promotie en degradatie zou plaatsvinden nadat de competities waren stil gelegd, sprak De Jong schande van dat besluit.

„Dus het is beter dat Gudde niet komt als wij nu de schaal uitgereikt krijgen, ook voor hem”, aldus De Jong. „Hij moet het niet doen, dat is niet verstandig”, zegt de coach die razend was nadat Cambuur vorig jaar niet mocht promoveren. „Daar sta ik nog steeds achter, ik heb toen echt geen toneelstukje opgevoerd. Dat was hoe ik echt ben.”

Als Cambuur vrijdagavond van Helmond Sport wint, is de ploeg officieus zeker van promotie. De nummers 1 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. De voorsprong van Cambuur op nummer 3 Almere City FC is nu twaalf punten.

