VVCS wil uitleg captain Kökcü en El Yaakoubi over weigeren band

Levchenko werd verrast door die keuze van de captains van respectievelijk Feyenoord en Excelsior. „Het is belangrijk dat we hierover blijven praten met z’n allen”, aldus de oud-profvoetballer, die contact gaat zoeken met Kökcü en El Yaakoubi.

Bekijk ook: Kökcü onder vuur schittert in Alkmaar zonder regenboogband

De VVCS onderhoudt het contact met de aanvoerders van de clubs uit het betaalde voetbal. Levchenko liet hun afgelopen week via een bericht in de groepsapp weten dat in de week van Coming-Outdag (11 oktober) ook op de velden aandacht zou zijn voor dit thema. De aanvoerders van de clubs uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie droegen afgelopen weekeinde de OneLove-band, die staat voor verbinding en is gericht tegen alle vormen van discriminatie. Alleen Kökcü en El Yaakoubi weigerden dat.

"De regenboogband staat alleen voor homoacceptatie, maar OneLove is veel breder"

„In het verleden hebben we met de John Blankenstein Foundation een actie met aanvoerdersbanden in de regenboogkleuren gehad”, zegt Levchenko. „Daarna is het samen met de KNVB veel breder getrokken. OneLove staat voor inclusiviteit en verbinding. We willen mensen hiermee aan elkaar koppelen, ongeacht religie, geaardheid, huidskleur, hoe je eruitziet, etcetera. Het doet me pijn als ik dit dan zie. Het is een teken dat er nog heel veel werk aan de winkel is, dat we nog steeds een groot probleem hebben in onze maatschappij. Ik dacht dat we met z’n allen al veel verder zouden zijn.”

Gernot Trauner met de regenboogband Ⓒ ANP/HH

Kökcü meldde kort voor de wedstrijd tegen AZ in een statement dat hij vanwege zijn religieuze overtuigingen de OneLove-band niet wilde dragen. Gernot Trauner fungeerde daarom in Alkmaar als aanvoerder van Feyenoord. Bij Excelsior droeg aanvoerder El Yaakoubi in de uitwedstrijd tegen Ajax ook niet de band met daarop het gekleurde OneLove-logo, maar een witte band met daarop drie keer het woord ’respect’.

Volgens Levchenko schieten de aanvoerders van de Rotterdamse clubs daarmee wel het doel voorbij. „De regenboogband staat alleen voor homoacceptatie, maar OneLove is veel breder. Daar vallen alle uitsluitingen onder. Ik hoop maar dat het bij beide spelers gewoon om een misverstand gaat. Ik ga contact met ze zoeken, ik ben benieuwd wat hun precieze beweegredenen zijn. Het is hun keuze en daar heb ik respect voor, we kunnen niemand dwingen. Maar daarmee kwetsen ze indirect ook een heel grote groep. Het doet me pijn om te zien dat deze actie volledig foutief wordt geïnterpreteerd.”

De KNVB liet zondag weten dat iedereen vrij is om mee te doen aan de OneLove-actie. De bond wilde maandag verder niet ingaan op de ontstane ophef.