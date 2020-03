Haase verklaart onderhandse service

Robin Haase haalt uit. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het is weer Davis Cup-tijd en dus schiet ‘specialist’ Robin Haase met scherp. Door zijn overwinning op Mikhail Kukushkin, op de eerste dag van de confrontatie met Kazachstan, houdt de Nederlandse ploeg uitzicht op de lucratieve finale, eind november in Madrid. Zaterdag valt de beslissing in deze tweedaagse strijd, maar de Nederlandse kopman zit goed in zijn vel. Anders zou hij zich niet wagen aan een onderhandse service op matchpoint.